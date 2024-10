"Sto cercando una persona che sappia gestire la Sla. Mi aiutate a trovarla?" E' l'appello lanciato su Facebook da Andrea Turnu, in arte Dj Fanny.

Il giovane 32enne di Ales da anni è infatti affetto da Sla. La passione per la vita e per la musica, però, non lo hanno mai abbandonato. Nel 2018 i nostri utenti lo votarono come "Sardo dell'anno".

Anche lui, come tante altre persone costrette a letto, ha risentito dell'emergenza sanitaria e di tutti i disagi che questa ha comportato.

Adesso tramite i social Andrea si è rivolto ai suoi follower, nella speranza di trovare il prima possibile qualcuno che possa assisterlo e supportarlo nella sua lotta contro la malattia.