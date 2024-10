“Lo faccio con la speranza di avere e di meritare il Vostro sostegno, dei vostri parenti e dei vostri amici affinché possa rappresentare in Consiglio regionale, con l' onestà e la passione di sempre, il nostro territorio e la nostra maltrattata Provincia”. Era questo l'appello lanciato in campagna elettorale da Aldo Salaris, candidato per i Riformatori alle elezioni regionali.

E proprio grazie a questo sostegno che il vicesindaco di Bonorva e Assessore ai Lavori pubblici, Bilancio, Finanze, Urbanistica, Patrimonio, Ambiente e Attività produttive siederà tra i banchi del prossimo consiglio regionale.

Uno dei primi a congratularsi per l'elezione è stato proprio il primo cittadino del paese del Meilogu, Massimo D'Agostino, e lo ha fatto tramite il suo profilo Facebook.

“Una sera di circa tre anni fa – ha scritto D'Agostino ,– nel piazzale di un centro commerciale di Sassari, due persone si strinsero la mano e si promisero lealtà e correttezza. Oggi, sono fiero di dire che quella stretta di mano ha avuto effetti impensabili, per me, per Aldo e per l'intera Comunità di Bonorva. Finalmente il Paese si riappropria di quello che gli spetta e, finalmente, l'unione, la compattezza e la determinazione a remare tutti in uno stesso senso, hanno avuto la meglio. In tanti a Bonorva, compreso chi scrive, hanno provato a fare quello che oggi ha fatto Aldo e tutti ci siamo puntualmente scontrati con l'invidia, la concorrenza, la divisione.

“Oggi invece ha vinto Aldo, ha vinto l'unione, ha vinto Bonorva – ha aggiunto -. Credo che tutti i Bonorvesi si debbano stringere attorno a questa vittoria e sentirsi fieri, perché questo può essere un segno di rinascita e di speranza e voglio pensare che l'elezione di Aldo non sia un punto di arrivo, ma un punto di inizio, da dove ricominciare per tentare di invertire la rotta, per darci una speranza, per provare a non far morire questo Paese, che tutti noi amiamo”.

“Mi sento – ha sottolineato il primo cittadino – anche di esprimere un pensiero e un ringraziamento per Gabriella Brundu, che magari avrà perso la gara elettorale ma che in questa circostanza ha dato ampia prova di signorilità e di correttezza e sono convinto che, assieme alla sua Famiglia, continuerà a conseguire nel lavoro i suoi successi e a recitare in questo modo, con la sua azienda, un ruolo da protagonista nel Territorio, come del resto è stato sino ad ora.Oggi però è il tempo di Aldo e della sua eccezionale impresa che coinvolge l'intero Paese e lo proietta nella Politica che conta.

E allora, mi sento orgoglioso di essere Bonorvese e di questo risultato, per il quale abbiamo – ha concluso – tutti lavorato in modo appassionato e testardo, spero che altrettanto siano fieri tutti i miei concittadini. Auguri e buon lavoro Onorevole Salaris.”