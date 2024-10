L'Accademia italiana della Cucina ha un nuovo delegato: si tratta di Aldo Panti. La nomina è stata ufficializzata nei giorni scorsi nel corso di una cerimonia che si è tenuta presso il ristorante Pedramare. Panti succede a Francesco Flumene.

Fondata da Orio Vergani nel 1953, l’Accademia ha lo scopo di tutelare, favorire le tradizioni della cucina italiana, attraverso i propri organi territoriali. In Sardegna sono attive delegazioni in ogni provincia.

Nel corso dell’evento, gli accademici e i numerosi ospiti hanno avuto modo di apprezzare il ricco menù predisposto da Pietro Dettori, qualificato chef con grande esperienza in importanti ristoranti a Roma e in Toscana. I piatti sono stati accompagnati dai vini della cantina sociale di Santa Maria La Palma. Gli onori di casa è stata Silvia Carta Mantiglia, patron del locale.

La delegazione si Alghero sarà composta anche da Andrea Franco (vice delegato, Maria Nuvoli (tesoriera e segretaria), Maria Regina Corona, Domenica Obino e Gianfranco Righi(componenti della consulta).

Il prossimo appuntamento è in programma per il 18 ottobre quando, in tutto il mondo, accademici e ospiti si ritroveranno per descrivere le ricette delle torte dolci e salate della tradizione locale.