Al fine di consentire i lavori di collegamento con le nuove condotte, Abbanoa informa i cittadini cagliaritani che giovedì 10 marzo, dalle ore 8.30 alle 12.30, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua in via Regina Margherita e via Eleonora D’Arborea.

Sarà garantita la presenza del personale Abbanoa in cantiere per ripristinare l’erogazione nel più breve tempo possibile a lavori conclusi.