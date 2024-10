Fermati ad un normale posto di blocco, hanno iniziato ad innervosirsi alla semplice richiesta dei poliziotti di sottoporre il guidatore all’alcoltest. Da lì, l’assurda aggressione da parte di due uomini ed una donna (originari della provincia di Sassari), che hanno preso a pugni gli agenti della Polizia Stradale, i quali hanno dovuto esplodere alcuni colpi in aria con l'arma di ordinanza per placare gli animi dei tre soggetti.

Un episodio assurdo, avvenuto alle due del mattino: gli agenti della PolStrada di Siniscola sono finiti in ospedale a Olbia con fratture al naso, ma i tre sono stati comunque ammanettati e si trovano agli arresti nelle camere di sicurezza della Questura di Nuoro in attesa della direttissima in Tribunale. Sul posto sono arrivati i colleghi della Polizia Stradale di Bitti, una Volante del Commissariato di Siniscola e i Carabinieri di Torpé.