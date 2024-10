Vendeva alcolici e superalcolici a ragazzi minorenni. Il titolare di un bar al centro di Sassari è stato sanzionato dagli agenti della Polizia locale e dovrà ora pagare una multa che va da 250 a 1.000 euro.

Se sarà sorpreso una seconda volta a somministrare alcolici a minori la sanzione sarà elevata fino a 2.000 euro e l'attività sarà sospesa per tre mesi. Da diverse settimane la Polizia locale ha intensificato i controlli nei circoli, bar, negozi e supermercati proprio per prevenire e reprimere la vendita di bevande alcoliche ai minorenni.

Nei giorni precedenti in un locale già sanzionato in passato per lo stesso motivo: gli agenti in borghese avevano trovato minorenni che al tavolo consumavano alcolici. Stessa cosa in un altro bar, dove diciasettenni bevevano birra.

Nelle scorse settimane anche un supermercato era stato multato perché un ragazzino aveva potuto acquistare degli alcolici senza alcun controllo, mentre restano ancora in vigore le due ordinanze che dispongono la chiusura anticipata di due esercizi di vicinato colti più volte a vendere alcol a minori.