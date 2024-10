Nella notte tra sabato e domenica, a Santa Teresa di Gallura, i militari della locale Stazione hanno denunciato per guida sotto influenza dell'alcool e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti un 33enne. Gli operanti sono intervenuti sulla SS133 bis per un incidente che aveva riguardato il denunciato, secondo il quale era stato causato dall’attraversamento di un cinghiale. Sottoposto ad accertamenti, sarebbe risultato alla guida sotto l’effetto di cannabis con tasso pari a 196 g/l e sotto effetto di sostanze alcoliche con tasso pari a 0,93 g/l. I carabinieri lo hanno sanzionato per inosservanza delle misure anti-Covid lo stesso automonbilista e il passeggero 27enne.

Anche Bonorva, nella stessa nottata, i militari dell’Aliquota radiomobile, mentre transitavano in piazza Sant'Antonio, hanno proceduto al controllo di due veicoli con a bordo tre soggetti per veicolo, sanzionando tutti per le violazioni delle norme anti-Covid poiché senza valido motivo si sarebbero spostati in orario non consentito. L’autista di uno dei veicoli è stato inoltre denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento etilometrico. Gli è stata anche ritirata la patente, il mezzo è stato invece affidato ad altra persona idonea alla guida.

Ad Arzachena, i militari della Sezione Radiomobile del Reparto territoriale di Olbia, hanno denunciato un disoccupato di 44 anni che sarebbe stato sorpreso alla guida di un ciclomotore già sottoposto a sequestro, sprovvisto di patente di guida nonché privo di copertura assicurativa. L’uomo avrebbe esibito un porta tessera con placca del Corpo forestale, utilizzata arbitrariamente senza averne titolo.

Ad Olbia, i militari hanno denunciato un 20enne residente ad Alà dei Sardi. A seguito di perquisizione personale e veicolare sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 21,5 cm e una pistola scacciacani priva del tappo rosso. Lo stesso è stato segnalato per aver violato il coprifuoco.

Anche un 22enne di Buddusò è stato denunciato a Olbia. Sarebbe stato fermato alla guida di un veicolo, in via Roma. All’invito a fermarsi al posto di controllo non avrebbe ottemperato all’alt, tentando la fuga. Raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento, sarebbe stato accertato che stesse guidando privo di patente di guida poiché sospesa. Anche per lui sono scattate, oltre alla denuncia, le sanzioni covid.

A Burgos, alle 19 di sabato, in via Pio IX, presso la sede della guardia medica di turno, si sarebbe presentato chiedendo di essere sottoposto a controllo un pensionato di 69 anni. Alla richiesta del dottore di indossare la mascherina prima dell'ingresso, si sarebbe rifiutato e strattonandolo per un braccio avrebbe proferito minacce nei suoi confronti. Successivamente avrebbe parcheggiato la sua autovettura davanti al cancello impedendo al medico la possibilità d'uscire in caso d'emergenza. Sono giunti sul posto, allertati dal medico, i militari della Stazione di bono unitamente a quelli della Stazione di Benetutti, i quali hanno localizzato l’anziano presso la sua abitazione e lo hanno deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.

A Bono, la locale Compagnia ha eseguito un servizio volto al contenimento del contagio da Covid, vista la recente ordinanza di chiusura in “zona rossa”, durante il quale i militari della Stazione sono dovuti intervenire presso un pub di viale Italia dove avrebbero trovato alle 22.30 circa il titolare ed una dipendente intenti a somministrare bevande alcoliche a quattro avventori. Sono stati tutti contravvenzionati per violazione delle misure anticovid.