“È un annuncio che non ha alcuna conseguenza sulle trattative per la cessione dello stabilimento”.

Così il presidente della Regione Francesco Pigliaru commenta la comunicazione della multinazionale statunitense Alcoa che adegua il proprio bilancio alla decisione, già resa pubblica nei mesi scorsi, di chiudere gli impianti di Portovesme. La stessa Alcoa, in una nota pubblicata sul sito internet, sottolinea che saranno mantenuti tutti gli impegni presi con il Governo, con la Regione Sardegna e i sindacati, e che la comunicazione relativa alla chiusura dello stabilimento era indispensabile ai fini contabili.

Francesco Pigliaru già nei giorni scorsi aveva acquisito la conferma che questo passaggio non avrà implicazioni sull’impegno relativo alla vendita della fabbrica e, soprattutto, sugli impegni assunti per i lavoratori dello stabilimento sulcitano. La Regione, intanto, continua a essere attivamente impegnata in prima persona nella trattativa per favorire l’acquisto degli impianti di alluminio da parte di un altro soggetto imprenditoriale. L'iniziativa non è stata allentata in queste settimane d'agosto e si lavora con il massimo sforzo con l'obiettivo di pervenire a un memorandum d'intesa.