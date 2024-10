Concessi gli arresti domiciliari per Alberto Scanu, ex presidente di Confindustria Sardegna e recentemente dimessosi dalla carica di amministratore delegato della Sogaer, finito in cella a Uta il 10 ottobre scorso con l’accusa di bancarotta legata al fallimento di 10 società che la Procura ritiene a lui riconducibili.

La richiesta di attenuazione della misura cautelare era stata inoltrata dall'avvocato difensore Rodolfo Meloni: solo nei prossimi giorni si conosceranno le motivazioni della decisione del Riesame.