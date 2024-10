Il conduttore dei programmi televisivi Passaggio a Nord Ovest, Ulisse, e Meraviglie, stavolta dedicherà ampio spazio alla Sardegna dei nuraghi, ai bronzetti prodotti nei millenni passati dalla Civiltà Nuragica, ma anche ai giganti di Monte Prama.

Angela illustrerà anche il complesso archeologico di Barumini, Su Nuraxi, dove ha incontrato anche i referenti dell’omonima fondazione che si occupano della tutela e divulgazione del bellissimo monumento nostrano.

di passaggio alla Cittadella dei Musei, Angela è stato avvicinato da un gruppo di studenti in archeologia. Giusto il tempo per un selfie di gruppo e poi via, a lavorare alle riprese, immerso nelle bellissime meraviglie del passato, tra bronzetti, nuraghi e statue giganti, nel cuore del Museo archeologico nazionale di Cagliari. Il resto… lo vedremo sul piccolo schermo.

(Si ringrazia per la preziosa collaborazione sardegnasotterranea.org)