Si terrà lunedì mattina il sopralluogo della commissione consiliare Politiche per la sicurezza presieduta da Marcello Polastri. “Da un lato, afferma Polastri, esiste l’esigenza di rendere Cagliari sempre più verde ed anche il problema di quegli alberi oramai compromessi, che cadono quando il vento soffia forte”.

E poi le bacche “che fanno scivolare, ad esempio in piazza Carmine o in Piazza Italia a Pirri, ma soprattutto l’esigenza di tutelare auto e pedoni”.

Per l’assessore Paola Piroddi, “alla voglia e alla necessità di tutelare il patrimonio verde, senza perdere un solo albero o al massimo sostituendolo, si sente l’esigenza di non assistere più alla caduta rovinosa e improvvisa di alberi“.

Il Comune di Cagliari pensa infatti a un restyling del verde pubblico che verrà illustrato presto, intervenendo comunque prossimamente su quelle alberature che sono state considerate “gravemente compromesse”, per vari fattori, e che, di conseguenza, andranno sostituite. Un esempio? Alcuni grandi Pini o le Jacarande cresciute in sordina.

Saranno questi alcuni degli argomenti che verranno approfonditi lunedì 31 agosto, “in presenza”, durante la riunione della commissione convocata da Marcello Polastri, “per fare il punto della situazione alberi e sicurezza”, con appuntamento nella storica sede del Comune di Cagliari, a Palazzo Bacaredda.

I commissari e gli assessori competenti, Paolo Spano e Paola Piroddi, affronteranno strada facendo questi argomenti delicati, illustrando nel centro storico e prendendo atto delle tematiche care alla città, inerenti la pubblica sicurezza, appunto in caso di caduta degli alberi come quelli che nei giorni scorsi sono finiti sull’asfalto di viale Buoncammino e gli altri ancora , oramai piegati, nel Largo Carlo Felice.

(Nella grafica, l'assessore Paola Piroddi e il consigliere comunale, Marcello Polastri)