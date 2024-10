Notte di superlavoro per i vigili del fuoco e la polizia municipale di Cagliari, attualmente impegnati in numerosi interventi di soccorso e messa in sicurezza principalmente a causa alla furia del vento di scirocco che sa spazzando con raffiche introno ai 65 kmh il sud dell'Isola.

Tutte le squadre, riferiscono i vigili del fuoco della sala operativa del comando provinciale di Cagliari, sono impegnate in numerosi interventi in città e nell'hinterland principalmente per alberi abbattuti dal vento, cornicioni pericolanti, cartelloni pubblicitari divelti e oggetti pericolosi. Un grosso pino è stato letteralmente sradicato in viale Diaz bloccando la strada. Altri alberi sono caduti in via Dante, via Liguria e via Garavetti, rami di palme e di altri alberi ostruiscono Ponte Vittorio e via De Magistris.

?Si registrano cadute di calcinacci nel quartiere storico di Castello, in via La Marmora, alcuni lampioni dell'illuminazione pubblica sono stati divelti in via Castiglione e in Piazza Castellani, una centralina dell'Enel è stata scoperchiata in via Malta.

I vigili del fuoco e polizia municipale stanno operando in tutta la città per rimuovere al più presto gli oggetti che arrecano pericolo all'incolumità degli automobilisti e dei passanti insieme a squadre di operai del Comune. I pompieri hanno richiamato in città squadre di rinforzo e colleghi a riposo.

Il Comune di Cagliari ha chiuso i parchi cittadini e i cimiteri a causa del forte vento di scirocco che soffia con raffiche di 65kmh che sta creando numerosi disagi in città. La decisione dell'Amministrazione è dovuta al pericolo di caduta di alberi, lampioni dell'illuminazione pubblica, cartelli stradali e pubblicitari che possono arrecare danno alle persone. Sono a lavoro da stamani tutte le squadre dei vigili del fuoco, della municipale e del comune.