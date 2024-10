Dieci positivi fra i 125 migranti sbarcati due giorni fa ad Olbia a bordo della nave Alan Kurdi. Alcuni si trovavano fra le donne e i minori trasferiti nella sala congressi della Stazione marittima, altri nella caserma dei Vigili del fuoco situata nel porto Cocciani.

Ora scatterà inevitabilmente la quarantena per tutti, in attesa degli esiti dei prossimi tamponi. Nella sala congressi in cui si trovano donne e minori è già presente una tenda nella quale potranno isolarsi i positivi, mentre nella caserma Vvf bisognerà allestire un'area di contenimento, per evitare che i contagi si diffondano in tutto il gruppo.

Nel frattempo divieto di entrata e uscita dalle strutture: l'area verrà tenuta sotto stretta osservazione dalle autorità, fino a nuove disposizioni e in attesa di capire quanto elevata sia effettivamente la portata dei contagi.