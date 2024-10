E’ iniziato il conto alla rovescia per il rinnovo dei Consigli comunali che riguarderà ben 169 centri dell’isola, su un totale di 377, di cui 27 nella Provincia di Nuoro.

La data fissata per le elezioni dei nuovi sindaci è il 31 maggio prossimo e per quanto si stiano ancora definendo le composizioni delle liste, spesso per strategie da rivelare solo nelle ultime ore prima della scadenza dei termini di presentazione ufficiale, il fermento che anima le trattative per la formazione degli schieramenti è aumentato e i nomi candidabili per ricoprire la carica di aspirante primo cittadino cominciano a trapelare.

SORGONO A Sorgono il sindaco uscente Vittorio Mocci ha fatto sapere che non scenderà nuovamente in campo e nel frattempo, in attesa di sviluppi, da una parte si muove l’area di riferimento del sottosegretario alla Cultura Francesca Barracciu della quale non si escluderebbe un suo clamoroso impegno diretto, mentre dall’altra, voci indiscrete riferirebbero della candidatura di Giovanni Arru, noto Taccina, dirigente della CGIL.

DESULO E GAVOI Sembrerebbe già delineata, a Desulo, la sfida tra il sindaco uscente Gigi Littarru, pronto a scendere nuovamente in campo per dare continuità al suo mandato e Salvatore Borto, che ha già ricoperto in passato il ruolo di primo cittadino. A Gavoi, invece, il sindaco in carica, Nanni Porcu, ha dichiarato di non voler correre per un nuovo mandato, alimentando le voci che candiderebbero alla guida del paese da una parte Enzo Cugusi, ex amministratore a Torino nella squadra dell'ex sindaco Sergio Chiamparino, e dall’altra Giovanni Cugusi, a capo della lista Comunitade.

AUSTIS E TONARA Il sindaco di Austis Lucia Chessa precisa in modo chiaro e fermo che non scenderà in campo per le prossime elezioni comunali. <<Il limite ai mandati è per me una questione politica molto seria sulla quale non ho mai avuto indecisioni>>. A Tonara la situazione appare più definita stando alla dichiarata volontà del sindaco Pierpaolo Sau di ripetere la sua esperienza amministrativa a capo della lista “Po Tonara sempere”, alla quale si potrebbe contrapporre un gruppo guidato da Sebastiana Porru.

OLZAI E BELVÌ Salvo smentite dell’ultima ora, a Olzai, non dovrebbe esserci la candidatura del sindaco uscente Tonino Ladu, mentre si accrediterebbero le voci che porterebbero a capo della sfida Giovanni Marcello da una parte e l’ex sindaco Francesco Noli dall’altra. Rinaldo Arangino conta di indossare, a Belvì, la fascia tricolore per il terzo mandato consecutivo, chiamando in causa gli elettori del piccolo centro, i quali dovranno decidere se preferirgli il candidato della lista avversa Marco Giorgi.

TIANA, ORTUERI ATZARA Restano per ora oscurati da un riserbo quasi scaramantico i nomi degli aspiranti sindaci di Tiana e Ortueri, che dovrebbero, stando alle indiscrezioni, capeggiare liste uniche senza antagonisti. Ad Atzara Walter Flore ha deciso di chiudere il suo mandato senza riproporre la candidatura, lasciando spazio, sempre secondo voci che si rincorrono, all’attuale vice sindaco Antonio Porcu e al suo sfidante, Alessandro Corona, ex primo cittadino.