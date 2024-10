E’ stato sorpreso alla guida di un’auto senza patente, in quanto revocata, e sotto il sedile della stessa vettura la polizia trovato della droga.

Nei guai ieri pomeriggio è finito un ragazzo 23enne di Cagliari, C.G.A., incensurato, arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e denunciato per per porto ingiustificato di oggetto atti ad offendere e guida senza patente.

Gli agenti, infatti, nell’auto hanno trovato una busta della spesa in tela e, nascosti tra degli indumenti intimi, due panetti di Hashish per un peso di 193 grammi circa, due sacchetti in cellophane contenenti della Marijuana e un sacchetto termosaldato con 60 infiorescenze di Marijuana di grandi dimensioni per un peso di 56 grammi circa. Inoltre, sono stati trovati due contenitori degli ovetti, uno dei quali contenenti 0,31 grammi di cocaina e un bilancino elettronico con tracce di sostanza stupefacente. Infine, nella tasca porta oggetti dello sportello lato conducente, i poliziotti hanno trovato la chiave svita bullone delle ruote, mancante di uno dei due elementi a X, risultando pertanto costituita da un solo elemento in acciaio della lunghezza di cm. 35, inservibile per l’utilizzo originario ma dalla spiccata potenzialità offensiva.

Nel portafoglio di C.G.A. è stata rinvenuta la somma di 110 euro in banconote di vario taglio.

Tratto in arresto, su disposizione del P.M. di turno, è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.