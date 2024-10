Prenderà il via domenica 18 marzo, presso l’auditorium del Conservatorio "Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, “SpazioTempo”, seminario e stage di danza rivolto agli studenti di Pianoforte e ai danzatori ideato da Samuel Tanca, ex allievo del “Pierluigi da Palestrina” e ora pianista nella scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma.

È la prima volta in Italia che un ente come il Conservatorio apre le porte alla danza. La manifestazione prevede quattro appuntamenti (18 e 25 marzo, 22 e 29 aprile), che porteranno in Sardegna affermati maestri ed étoile della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma: dallo stesso Samuel Tanca che, insieme a Valentina Canuti ha curato l’iniziativa, agli étolile Gaia Straccamore e Alessandro Molin, sino a Lia Calizza, già direttrice dell’Accademia internazionale di danza.

La manifestazione ha una doppia finalità: la prima è quella di mettere l’accento sulla figura del “maestro accompagnatore” (musicista che tradizionalmente accompagna al pianoforte le lezioni di danza e gli spettacoli); la seconda di gettare un ponte tra il mondo della danza sardo e le realtà che si muovono fuori dall’isola.