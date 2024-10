Cinque appuntamenti per altrettanti affermati talenti del pianoforte, per un viaggio musicale tra la Sardegna, il Libano e l’Armenia, senza dimenticare i paesi in cui fiorì la musica classica e romantica.

Ritorna dal 2 al 29 giugno a Palazzo Siotto di Cagliari”5x88”, rassegna organizzata dalla Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” dedicata al pianoforte e realizzata sotto la direzione artistica di Irma Toudjan, pianista e compositrice da tempo residente in Sardegna.

“Quest’anno nella ricerca della proposta per la rassegna ho pensato alle sonorità dei diversi paesi in cui ho vissuto – ha dichiarato Toudjian – Volevo far conoscere il patrimonio musicale contemporaneo libanese e armeno e fare sentire i brani di compositori sardi come Oppo, Silesu e Porrino”.

Si partirà domenica 2 giugno conGeorges Daccache, pianista e compositore franco-libanese che proporrà brani di autori come Stéphane Émiyan a Wadia Sabra, da Irma Toudjian a Naji Hakim.

Domenica 9 sarà la volta di Samuel Tanca che torna a suonare a Cagliari, dopo un lungo periodo di assenza. Il musicista sardo proporrà un programma incentrato sulle sonorità della Sardegna, con musiche di Franco Oppo, Lao Silesu ed Ennio Porrino.

Venerdì 14 la protagonista sarà Diana Gabrielyan che si cimenterà in musiche che spazieranno da Arno Babadjanyan ad Aram Khachaturyan, toccando anche Alexander Scriabin e la musica romantica del maestro unghere Franz Liszt.

Giovedì 21 toccherà al cagliaritano Marco Sanna, artista in grado di proporre un repertorio che spazia dal barocco al contemporaneo. La serata sarà incentrata su musica classica e romantica: da Ludvig Van Beethoven a Federic Chopin sino a Franz Schubert.

L’ultimo appuntamento si terrà sabato 29 quando salirà sul palco il libanese Patrick Fayad, vincitore del “Gran premio all’unanimità del Conservatorio Internazionale di Parigi”. Il programma del suo concerto proporrà brani di Ludvig Van Beethoven, Franz Liszt e Franz Schubert.

Tutti glis pettacoli inizieranno alle 21.00. 5x88 è realizzata con il contributo del Comune di Cagliari, l’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna e la Fondazione di Sardegna.