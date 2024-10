Saranno 3mila 900 i concorrenti che domani 16 marzo, negli spazi della Cittadella Universitaria di Monserrato, parteciperanno alla ventiduesima edizione della semifinale di zona dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, giunti alla trentatreesima edizione nel mondo e per la ventiseiesima volta organizzati in Italia dal Centro Pristem dell'Università Bocconi di Milano.

La semifinale di zona, patrocinata dall’Università degli Studi di Cagliari, è promossa dal Centro di Ricerca e Sperimentazione dell’Educazione Matematica, diretto dalla professoressa Maria Polo.

Dalle 13.00 i partecipanti saranno smistati nelle aule, per la gara vera e propria che comincerà alle 14.30.

Le categorie previste sono: C1 (per gli studenti di prima e seconda media); C2 (per gli studenti di terza media e prima superiore); L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta superiore); L2 (per gli studenti di quinta superiore e biennio universitario); GP (“grande pubblico”: ultimi anni dell’Università e concorrenti “adulti”).

I migliori classificati di ogni categoria delle semifinali di domani parteciperanno alla finale nazionale che si terrà a Milano, all'Università Bocconi il prossimo 11 maggio.