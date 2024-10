Seicento euro al mese a lavoratrici autonome e imprenditrici per pagare asili e baby sitter.

Da oggi al via le richieste per i "voucher baby sitting". In Sardegna sono interessate oltre 9mila imprenditrici artigiane. Il contributo concesso dallo Stato per 3 mesi durante il primo anno di vita del bambino è di 600 euro mensili. "9.330 mila grazie - spiega Maria Carmela Folchetti, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, commentando il decreto dei ministeri del Lavoro e dell'Economia - tanti quante sono le donne artigiane imprenditrici in Sardegna che, con questa novità, per la prima volta assaporano la soddisfazione di essere considerate mamme-imprenditrici come tutte le altre".

Ma si può fare di più. "Ai nostri rappresentanti in Parlamento - incalza la presidente - ora chiediamo un altro impegno affinché il voucher passi da sperimentale e temporaneo a strutturale per continuare a sostenere le imprenditrici a conciliare lavoro e famiglia".