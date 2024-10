Prove tecniche dei nuovi treni Arst che saranno impiegati sulla linea ferroviaria Monserrato- Mandas - Isili.



"Un passo avanti fondamentale per il collaudo tecnico dei nuovi treni, sette in totale, che sono stati acquistati per sostituire le vecchie automotrici, locomotrici e carrozze ormai vecchie e obsolete in servizio ormai da troppi anni" commenta Andrea Piras consigliere regionale del Gruppo Lega Sardegna.

"Il collaudo fa seguito all’acquisto, del valore di circa 30 milioni, a febbraio 2022. Quello fatto ieri – prosegue Piras – è un passo avanti fondamentale per favorire dei trasporti efficienti e al passo con i tempi che stiamo vivendo anche nelle zone più periferiche della nostra isola.

Grazie all’assessore dei trasporti Giorgio Todde e all’Arst per l’impegno profuso sino a questo momento, il lavoro da fare è ancora tanto ma questi primi passi sono fondamentali per restituire dignità ai paesi della Trexenta, del Parteolla e del Sarcidano”.