Inizieranno dalle prime ore del mattino di domani le operazioni di recupero del relitto dello yacht Atina, affondato in seguito ad un incendio scaturito a bordo la sera del 10 agosto scorso a largo della costa olbiese, davanti alla spiaggia di Marina Maria. Alle 10.30 il Pontone Conquest MB1, ormeggiato nella banchina industriale nord del Porto Cocciani, verrà traferito a rimorchio dei rimorchiatori Cala Azzurra e Mascalzone Scatenato sul luogo dell'affondamento dell'imbarcazione. Dopo un'ispezione subacquea per verificare lo stato e il punto esatto in cui si trova il relitto, ciò che resta dell'imbarcazione verrà imbragato con delle catene per essere poi raddrizzato e sollevato con una gru che lo posizionerà a bordo del pontone. Le operazioni di imbracatura dureranno circa una giornata, mentre per l'imbarco sul Conquest si dovrà attendere fino al 4 o 5 novembre. L'intera area di 0,5 miglia nautiche dal punto dell'affondamento dello yacht è stata interdetta alla navigazione con un'ordinanza della Guardia Costiera e verrà bonificata con il recupero di eventuali detriti e materiali che potrebbero emergere durante le operazioni.