Openjobmetis, la prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata oggi in Borsa Italiana, è alla ricerca di 80 persone per un’importante realtà nel settore arredamento.

Le figure ricercate saranno inserite nel nuovo punto vendita che aprirà a Cagliari.

“A Cagliari e provincia selezioneremo figure commerciali, cassieri, capo deposito, impiegati magazzino e addetti logistica per l’apertura di un nuovo punto vendita. Si tratta di una significativa e concreta opportunità per il territorio che siamo lieti di supportare – ha dichiarato Cosimo Lamanna, Key Account Manager Divisione Grandi Clienti di Openjobmetis – continuando a portare avanti il nostro impegno a sostegno delle aziende che si avvalgono della nostra esperienza e di tutti coloro che si rivolgono a noi per la ricerca di occupazione e per la propria crescita professionale”.

I profili ricercati:

Addetto alle Vendite

Requisiti richiesti:

• diploma o laurea

• ottima conoscenza del pacchetto Office e buona dimestichezza nell’uso del PC

• buona conoscenza dei programmi grafici (Autocad 2D e 3D)

Completano il profilo: orientamento al cliente, ottime capacità di comunicazione e predisposizione alla vendita per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e disponibilità per lavoro part-time e su turni.

Capo Deposito

Requisiti richiesti:

• diploma o laurea in materie tecniche

• ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare dell’applicativo Excel

• esperienza pregressa in posizione analoga preferibilmente nel settore della Grande

Distribuzione Organizzata

Completano il profilo ottime capacità comunicativo/relazionali, leadership, problem solving, gestione dello stress, capacità di analisi.

Impiegati di Magazzino

Si richiede diploma di ragioneria, esperienza consolidata nella gestione amministrativa del magazzino ed una buona conoscenza del pacchetto Office. Completano il profilo capacità di lavoro in team, flessibilità, precisione.

Cassieri di Punto Vendita

È gradita precedente esperienza in qualità di cassieri presso negozi di arredamento e pregressa esperienza di gestione apertura, chiusura, gestione resi e scontistiche.

Completano il profilo: orientamento al cliente, ottime capacità relazionali a tutti i livelli e ottima conoscenza del pacchetto Office e dell’uso del PC.

Operatori Logistici

Si richiede diploma in materie tecniche, esperienza pregressa maturata nell’ambito operativo di un magazzino e consolidate conoscenze nell’esecuzione e nel controllo delle operazioni di stoccaggio e di movimentazione, di gestione dei mezzi di movimentazione e della palletizzazione e della gestione di personale. Gradita la conoscenza dei sistemi di gestione di magazzino e le tecnologie in radio-frequenza. Completa