Riparte allo Stagno e Ginepreto di Platamona la terza edizione del concorso di fotografia naturalistica che anche quest’anno vedrà protagoniste flora e fauna del noto sito d’interesse comunitario del Comune di Sorso. Un’iniziativa che unisce promozione del territorio, conoscenza delle biodiversità come patrimonio inestimabile e passione per la fotografia.

“Già nelle scorse edizioni le opere dei fotografi hanno mostrato ai visitatori del Parco immagini di scenari bucolici , permettendoci di divulgare la bellezza del luogo e di farlo conoscere”- dichiara Agostino Loriga vicepresidente della cooperativa Andalas de Amistade - “ riteniamo che iniziative come questa aiutino Sorso a crescere da un punto di vista turistico e diano ai nostri luoghi l’attenzione che meritano”.

L’evento patrocinato dal Comune di Sorso, dal Comune di Sennori, dalla Provincia di Sassari e dalla LIPU, è organizzato dalla cooperativa sociale onlus Andalas de Amistade.

Nella giornata finale che si svolgerà il prossimo 7 Giugno presso il Centro di Educazione Ambientale e Sostenibile, una giuria premierà le fotografie più suggestive. Tutte le foto suddivise per tematica, allestiranno infine una vera e propria mostra permanente visitabile tutto l’anno presso lo stesso Centro.

Per partecipare al concorso è possibile scaricare il regolamento, il modulo d’iscrizione e la liberatoria per minori partecipanti dal sito internet www.amistade.org , dall’account Facebook ‘Stagno e Ginepreto di Platamona’ oppure ritirare la modulistica presso l’Ufficio turistico di Platamona dove andranno depositati debitamente compilati. Le foto dovranno essere scattate nell’area comprendente lo stagno e la pineta circostante e possono avere come tema gli Uccelli, il Paesaggio o Macro.

Il concorso è aperto a tutti, professionisti e amatoriali e ciascun concorrente potrà presentare un massimo di 5 foto da consegnare presso l'ufficio turistico dello Stagno di Platamona entro le 20.00 del 30 Maggio 2014.

I premi previsti sono: I° Premio Assoluto categoria professionisti : 200 € ; I° Premio Assoluto categoria Amatoriali: 100 € . Ogni partecipante riceverà in omaggio un gadget al momento dell’iscrizione.

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio di informazioni Turistiche , S.I.C. Stagno e Ginepreto di Platamona - Sorso (SS) - S.P. 81 km 9 - Tel. 345 73 71 358 - Mail: eventi@amistade.org - Skype: stagno.ginepreto