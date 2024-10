Sono pubblicate sul sito del comune di Desulo le informazioni relative all’attività venatoria in Sardegna per la stagione 2016/2017.

Si inizia domani con la pre-apertura della caccia alla tortora selvatica (da appostamento e senza l’uso del cane) e il 4 settembre 2016.

Per tutte le altre specie si inizierà invece il 25 settembre (fatta eccezione per il colombaccio la cui apertura è fissata per il 2 ottobre) per mezza giornata, fino alle ore 14.00. Si proseguirà, sempre con le stesse modalità (mezza giornata fino alle 14.00) anche il 2 ottobre. Il 25 settembre e il 2 ottobre saranno gli unici due giorni utili per cacciare la Pernice sarda e la Lepre sarda. Dal 6 ottobre ottobre inizierà la stagione venatorie con le consuete modalità.

Ecco alcune novità: per quanto riguarda il cinghiale, così come richiesto dal Responsabile dell’UDP per l’eradicazione della Peste Suina Africana, il Comitato ha deliberato che la caccia al cinghiale con il sistema della battuta si potrà effettuare nelle giornate di domenica, giovedì e festivi infrasettimanali a partire dal 6 novembre 2016 fino al 29 gennaio 2017.

Per quanto riguarda gliuccelli acquaticiil Comitato ha deciso di vietare la caccia alle specie Marzaiola,Moriglione e Codone, in considerazione del trend negativo di queste popolazioni. Le altre specie acquatiche restano cacciabili dal 6 ottobre al 29 gennaio 2017.

Per Tordi, Beccaccia e Cesena il Comitato ha deliberato la chiusura anticipata al 19 gennaio 2017, allineandosi così con le scelte imposte dal Governo nelle ultime due stagioni. Questa data però potrebbe essere ancora modificata, infatti, il CFR aspetterà la decisione del TAR del Lazio, che si esprimerà il prossimo 6 Dicembre, in merito al potere sostitutivo esercitato dal Ministro Galletti, per riunirsi nuovamente e discutere la data di chiusura.