Prenderà il via lunedì 17 giugno la settimana di sensibilizzazione sulle migrazioni, organizzata dallo Sprar del Comune di Sassari, gestito da Gus (Gruppo Umana Solidarietà) in collaborazione con diverse realtà del terzo settore come Gruppo Emergency Sassari, associazione Alisso, associazione Senza Confini Di Pelle, Movimento omossessuale sardo, Anpi e Udu.

Gli eventi, patrocinati dal Comune di Sassari, inizieranno alle 20.00, con la proiezione del film "A Escondidas", presso il Ccs Borderline, in via Rockefeller 16/c, a cura del Movimento omosessuale sardo.

Si proseguirà martedì 18 alle 18.00 in piazza Santa Caterina con un laboratorio rivolto a bambine e bambini dal titolo "Il mio nome non è rifugiato” curato dal Gruppo Emergency Sassari.

Mercoledì 19 giugno dalle 16 alle 18 lo Sprar del Comune di Sassari e Anpi proporranno una serata dal titolo "Resistenze africane" presso L'ultimo spettacolo, in corso Trinità.

Giovedì 20 alle 18.00 l’Associazione Alisso organizzerà un concerto della corale Nova Euphonia e della Corale studentesca della città di Sassari in piazza Santa Caterina. si comincerà con il flashmob #withrefugees dove l’Unicef di Sassari proietterà un video.

La giornata di venerdì 21 giugno sarà caratterizzata da videoproiezioni, performance teatrale e mostra fotografica tratti dal progetto Overlap, migrazioni parallele di uomini e uccelli, a cura dello Sprar del Comune di Sassari e dell'associazione Senza Confini Di Pelle. Si partirà alle 19.00 nei locali di K4U, in via Spano 7, con la videoproiezione e l'esposizione fotografica. A seguire, piazza d'Italia ospiterà la performance.

L’ultimo appuntamento, curato dall’Unione degli universitari (Udu) e di Mareventum, è in programma sabato 22 giugno dalle 19.00 con la presentazione del progetto Dialoghi senza frontiere, in piazza Santa Caterina.