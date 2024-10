Dopo il successo della prima edizione, ritornano a Iglesias “I tramonti di Porto Flavia”, manifestazione canora organizzata dall’associazione culturale Anton Stadler, con la direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furìa.

vuole coniugare buona musica con la volontà di rilanciare una delle aree più depresse dell’isola. È per questo che il programma della manifestazione sarà ulteriormente arricchito dalla possibilità, prima di ogni concerto, di concedersi un’escursione al sito minerario a un prezzo speciale.

Si comincerà la sera del 22 luglio, con il concerto “From Dowland to Gismonti” curato da due virtuosi della chitarra provenienti da Monaco: Michael “Kosho” Koschorrek e Augustin Wiedemann.

Si proseguirà domenica 29 luglio con il Quartetto composto da Matteo Salerno, flauto, Stefano Martini, violino, Nicola Domeniconi, contrabbasso, Egidio Collini, chitarra che presenterà “San Pietroburgo express”, un viaggio “sentimentalmusicale” nel cuore dell’Europa, tra Austria, Ungheria, Polonia e Russia, in compagnia di autori da Johannes Brahams a Dimistri Shostakovic.

La chiusura domenica 4 il Trio Porteño (Gennaro Minichiello al violino, Giovanna D’Amato al violoncello, e Pasquale Coviello alla fisarmonica) protagonista di “Incantamenti dal Vecchio al Nuovo mondo”. Il concerto proporrà un repertorio trasversale, che passerà in rassegna i più bei capolavori della musica dall’Ottocento al Novecento con brani da Astor Piazzolla a Gioacchino Rossini, da Carlos Gardel a Johannes Brahms.

Tutte le serate avranno inizio alle 20.30. In programma anche alcuni eventi collaterali, come le visite al sito minerario (prenotazioni ai numeri di telefono 0781274507 e 3472773705), curate dal Consorzio turistico per l’Iglesiente o Aperitivo all’Iglesiente, promosso dal punto ristoro di Porto Flavia.