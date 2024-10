Inizierà oggi alle 22.00 l’intervento per la sanificazione delle strade pubbliche e dei marciapiedi di Alghero.

Saranno interessate dall’intervento di stanotte saranno quelle del centro: da via Sassari a Largo San Francesco, Largo Lo Quarter, Piazza Pino Piras, Vicolo Buragna, Via Simon, Via Gioberti, Via Ambrogio Machin, via Garibaldi, lungomare Barcellona, banchina dogana, via Lo Frasso, via Mazzini. Operazioni che andranno avanti ogni notte, fino al 31 marzo, per tutto l'abitato.

Sempre tra le 22.00 e le 5.00 di oggi, 17 marzo, saranno sanificate, a cura della Provincia di Sassari, anche le zone di Maristella, Guardia Grande, Sa Segada, Santa Maria La Palma, Tramariglio, Monte Carru.

Da stanotte, inoltre, a cura dell'Amministrazione e della Ciclat Trasporti Ambiente, si procederà agli interventi, tra le 4.00 e le 7.00 del mattino che interesseranno tutte le vie della città e Fertilia suddivise per zone.

“I cittadini sono invitati a rispettare le seguenti indicazioni – informano dal Comune –: è inibito il passaggio delle persone non addette e degli animali domestici dalle zone interessate alla disinfezione almeno un’ora prima ed una dopo i trattamenti; è fatto divieto durante le operazioni di disinfezione delle strade e degli spazi aperti di esporre cose, stendere panni, sostare e o parcheggiare mezzi o autovetture in prossimità alle zone interessate, al fine di non intralciare ed evitare eventuali danni”.