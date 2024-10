Prenderà il via domani 20 gennaio alle 17.00, nella Biblioteca comunale di Sennori. la mini rassegna dal titolo “Le Domeniche alle cinque”, voluta dall’Amministrazione comunale e dalla Cooperativa Comes.

Tre appuntamenti pomeridiani con la musica, la letteratura e le degustazioni di buon cibo e vino. Il primo vedrà l’esibizione del duo, contrabbasso e pianoforte, Antonio Papa e Francesca Deriu in "Contra Corrente", con musiche di Adolf Misex e Giovanni Bottesini. Le degustazioni saranno a cura della Cantina Sorres e dell'azienda Zafira di Alghero. Inoltre le sorelle Laura e Delia Fiori proporranno il loro vino biologico Pensamentu, mentre Mirella Di Gangi offrirà tisane e biscotti speziati allo zafferano.

Il secondo appuntamento è in programma 3 febbraio, sempre alle 17, con il duo clarinetti sax e chitarra composto da Gianfranco Cossu e Paolo Carta Mantiglia, che eseguiranno brani di loro composizione. Lo spazio degustativo sarà allestito dalla Cantina Fara, mentre la Scuola di erboristeria popolare sarda Calarighe, proporrà le sue tisane. La cantina Giorgio Fara offrirà Cannonau, Vermentino e moscato.

L’ultimo appuntamento sarà il 17 febbraio con il Coro delle Voci bianche di Sennori, (maestro Giuseppe Ruiu), che si esibirà nel concerto "Strada facendo...5 anni del coro" con cui ripercorreranno i 5 anni dalla nascita del complesso di voci. Le degustazioni saranno offerte dalla caffetteria Margot e dalla Cantina Mode.

Nel corso delle tre serate la cooperativa Comes proporrà ai partecipanti letture ispirate alle musiche o ai periodi storici in cui i compositori sono vissuti. Per l’Assessora Elena Cornalis «Saranno tre appuntamenti culturalmente molto stimolanti in grado di soddisfare tutti i gusti sia in fatto di musica che di degustazioni gastronomiche. Una idea costruttiva per coinvolgere i cittadini in attività culturali nelle lunghe e fredde domeniche invernali».