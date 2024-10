Dal 4 al 7 ottobre ritorna a Cagliari il Festival Premio Emilio Lussu, l’unico al mondo dedicato allo scrittore, politico e intellettuale di Armungia. Una quarta edizione ricca di appuntamenti e di ospiti internazionali, che si alterneranno nella Sala polifunzionale del Parco di Monte Claro, il Centro di produzione per lo Spettacolo Intrepidi monelli e il Laboratorio di creatività dell’Hostel Marina.

La manifestazione, che si avvale della direzione artistica di Gianni Mascia e Alessandro Macis, affiancati da Patrizia Masala, ha messo in campo un fitto calendario di eventi con l’intento di far dialogare i più diversi linguaggi artistici, e allo stesso tempo valorizzare la figura di Lussu nelle sue espressioni di vita civile e come crogiuolo originale di energie, competenze e ideali.

L’iniziativa, che ha ricevuto dal Mibact il marchio del patrimonio culturale anno 2018, è promossa dall’associazione culturale “L’Alambicco” con l’associazione “La macchina cinema”, la rivista letteraria “Coloris de Limbas” e numerosi partner istituzionali.

La giuria sarà composta dalla presidente Margherita Rimi, da Duilio Caocci e Daniela Matronola. Il Premio alla Carriera andrà al giornalista e critico letterario triestino Piero Dorfles, autore di numerose pubblicazioni e noto per la sua partecipazione al programma televisivo di Rai3 “Per un pugno di libri”.

Previsto anche un premio anche per la realizzazione di “Elaborati grafici, bozzetti, illustrazioni e storie a fumetti sui romanzi e la vita di Lussu. In questa sezione la giuria è formata dal presidente Sandro Dessì e da Mario Greco e Massimo Spiga.

«Emilio Lussu è stato non solo un intellettuale e un politico di rango – dicono gli organizzatori – coraggioso protagonista dell'antifascismo e della vita civile dell'Italia repubblicana, ma anche uno scrittore che merita un posto a tutto tondo nella storia della Letteratura italiana del Novecento».

Si partirà il 4 alle 17.00, nella sede di Monte Claro con il “1° Seminario internazionale di studi” coordinato da Daniela Marcheschi, al quale il docente universitario Gian Giacomo Ortu, lo scrittore Guido Conti, Jean-Jacques Marchand (membro del consiglio di fondazione del Dizionario storico della Svizzera), lo psicanalista francese Francis Pascal, Luìsa Marinho Antunes (docente universitaria di Madèira) e Fernando Molina Castillo (filologo dell’Università di Siviglia).

Alle 21.30, al Centro Intrepidi Monelli di via Sant’Avendrace, avrà luogo il concerto poetico “Blues di periferia”, con testi e narrazioni di Gianni Mascia e musiche di Mauro Dedoni al piano, Fulvio Dessalvi alla batteria, Giulio Pisu al basso e Andrea Congia alla chitarra.

Venerdì 5 al Parco di Monteclaro, alle 17.00, è in programma una serata presentata dal giornalista Maurizio Ciotola e dedicata allo scrittore Dino Buzzati e al poeta Nazim Hikmet. Saranno proiettati dei video dedicati alle loro opere, con letture di brani a cura dei lettori volontari del Sistema Bibliotecario Parco di Monte Claro e degli allievi della Scuola di Poesia Popolare per la Pace. Previsto l'accompagnamento musicale del chitarrista Andrea Congia.

Si proseguirà con la presentazione del libro “L’altipiano. Emilio Lussu ottant’anni dopo” (Ediesse, 2018) a cura di Jacopo Onnis, che interverrà assieme allo scrittore Guido Conti. de volume V della rivista “Coloris de Limbas”, in cui Maurizio Ciotola converserà con i direttori Gianni Mascia e Alessandro Macis. Infine, la “Scuola Popolare di Poesia per la Pace” di Cagliari presenterà un incontro con la poetessa di Fano, Franca Mancinelli, giovane e prolifica autrice inserita in diverse antologie.

Sabato 6 ottobre, al Parco di Monte Claro, dalle 17, altro appuntamento di alto livello culturale, stavolta dedicato a Salvatore Quasimodo e a Federico Garcia Lorca, con video-proiezioni e letture di brani. Di grande rilievo sarà l’incontro “La cultura come impegno civile” coordinato da Patrizia Masala. Tanti i realtori paretcipanti: Caterina Arcangelo (Presidente Centro Internazionale di Studi sulle Letterature Europee - CISLE, Direttore della rivista on line «FuoriAsse» e di Cooperativa Letteraria di Torino), Mario Greco (Membro Consiglio Direttivo Centro Internazionale di Studi sulle Letterature Europee - CISLE, direttore artistico della rivista «FuoriAsse», curatore della rubrica dedicata al Fumetto D'Autore) ; Chiara Tommasi (Presidente Centro Internazionale Studi Europei Sirio Giannini - CISESG e di Trame Festival di Seravezza), Tiziana Spadaro (Presidente Festival Versi di luce di Modica), Alessandro Macis (Presidente Associazione Culturale L’Alambicco e Direttore artistico del FPEL); Bruno Orrù (Dirigente del Settore “Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona” della Città Metropolitana di Cagliari).

Non mancherà la partecipazione di politici e amministratori dei comuni gemellati al festival, tra i quali il sindaco di Seravezza Riccardo Tarabella, l’assessore alla Cultura del Comune di Modica, Maria Monisteri, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, l’Assessore alla Cultura Paolo Frau, Andrea Dettori (delegato alle politiche culturali della Città Metropolitana) e Bruno Orrù (dirigente del Settore “Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona” della Città Metropolitana di Cagliari).

La serata si consluderà con un incontro sulla poesia portoghese “La parola-mondo: poeti contemporanei di lingua portoghese” a cura di Luìsa Marinho Antunes, e la presentazione dell’antologia a fumetti a cura di Sandro Dessì “Emilio Lussu. La vita e il pensiero”, edita da Carlo Delfino.

Domenica 7 oalle 17.00, a Monte Claro, Maurizio Ciotola presenterà la cerimonia di conferimento del Premio Emilio Lussu alla Carriera 2018 a Dorfles, che presenterà il anche suo volume “I cento libri che rendono più ricca la nostra vita” (Garzanti 2018), in un dialogo con Daniela Marcheschi, Seguiranno le premiazioni delle sezioni “Narrativa”, “Poesia” e infine “Bozzetti, illustrazioni e fumetti sulla vita e le opere di Emilio Lussu”.

Alle 21.30, agli Intrepidi Monelli, si terrà il Recital teatrale L’olivastro e l’innesto di Joyce Lussu”, omaggio a vent’anni dalla scomparsa della scrittrice. Un reportage tra parola e musica prodotto da “Casa di Suoni e Racconti”, interpretato da Francesca Murru accompagnata dalla chitarra di Andrea Congia.

Tra gli eventi collaterali, da giovedì 4 a domenica 7 ottobre la Sala Polifunzionale Parco di Monte Claro ospiterà la Mostra collettiva dei finalisti del concorso della IV edizione del FPEL, bozzetti, illustrazioni e fumetti su “La vita e le opere di Emilio Lussu” , che sarà visitabile dalle 17.00 alle 21.00.

Sabato 6 e domenica 7 dalle 9.30 alle 12.30, nella Sala del Parco di Monte Claro, si svolgerà un laboratorio fumettistico condotto da Sandro Dessì, (docente di Materie letterarie e Storia dell'Arte). Nelle stesse giornate e negli stessi orari. ma all’Hostel Marina, è previsto un laboratorio di poesia curato da Daniela Marcheschi (critico letterario e docente di Letteratura Italiana).

Per informazioni e iscrizioni ai laboratori è possibile contattare il numero di telefono 3280951378 o inviare un messaggio all'indirizzo di posta elettronica info@festivalpremioemiliolussu.org.