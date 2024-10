C'è tempo fino al 15 giugno 2017 per iscriversi alla quarta edizione del concorso enologico Wine and Sardinia. L’iniziativa è promossa Pro Loco di Sorgono quale organismo ufficialmente autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed è aperta a tutte le aziende vitivinicole presenti sul territorio della Sardegna.

Possono partecipare i produttori singoli e associati, le aziende industriali e commerciali con sede in Sardegna e sono ammessi i vini a denominazione d'origine controllata (D.O.C. e D.O.C.G.), ad indicazione geografica tipica (I.G.T.), i vini spumanti a denominazione d'origine controllata (D.O.C. e D.O.C.G.), ad indicazione geografica tipica (I.G.T.) e i vini spumanti di qualità (D.O.C. e D.O.C.G.), prodotti in Sardegna.

In questi giorni verranno comunicati i nomi della Giuria di qualità che sovrintenderà le operazioni a cui, chi vorrà, potrà assistere il 7, 8 e 9 luglio prossimi nel Teatro Comunale di Sorgono.

Come di consueto le premiazioni si terranno a Sorgono a ottobre 2017 nell’ambito del quarto Salone dei vini sardi Wine and Sardiniain concomitanza con le manifestazioni dell’Autunno in Barbagia

Sul sito www.winwandsardinia.it è possibile scaricare il regolamento integrale di cui si allega un estratto insieme ad alcune immagini dell’iniziativa.