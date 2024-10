Hanno avuto inizio oggi le operazioni di pulizia delle spiagge algheresi da parte del settore ambiente del Comune.

A Maria Pia son stati rimossi alcuni grossi blocchi di cemento, residui di costruzioni demolite anni fa. Da giovedì, invece, gli operai della ditta incaricata effettueranno, sempre partendo dalla spiaggia di Maria Pia, una pulizia manuale dai rifiuti antropici a cui seguiranno i passaggi con il mezzo meccanico puliscispiaggia.

La settimana successiva ci si sposterà nel tratto di litorale compreso tra il Camping Mariposa e San Giovanni, dove si procederà ad asportare la posidonia spiaggiata, a livellare i tratti interessati di accumuli invernali di sabbia e a perfezionare il lavoro con i mezzi.

Non mancherà anche la pulizia non urbane tra cui Calabona, Las Tronas e Solaio. “L'auspicio è che si possa presto tornare a frequentare i nostri splendidi arenili e per questo vogliamo farci trovare pronti”, ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Andrea Montis.

Per quanto riguarda le concessioni demaniali, è all'attenzione dell'Assessora Giovanna Caria e del settore Demanio la proposta degli imprenditori balneari, che hanno manifestato l’esigenza di eseguire i lavori di sistemazione e pulizia degli stabilimenti per poter gradualmente riprendere l'attività recuperando l'inattività dovuta all'emergenza Coronavirus.