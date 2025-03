La primavera inizierà domani, 20 marzo, con il sole che sarà predominante in quasi tutta l’Italia, ma il tempo cambierà radicalmente nel fine settimana a seguito di un'altra perturbazione atlantica che porterà nuove piogge.

Queste sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito 'iLMeteo.it'. Secondo l'esperto, il primo giorno di primavera, giovedì 20 marzo, sarà fresco ma piacevole: "fresco" perché le temperature minime scenderanno localmente sotto lo zero nelle pianure del centro-nord, "piacevole" perché durante il giorno il sole trionferà con massime comprese tra i 12 e i 17 gradi.

Tuttavia, il primo weekend della stagione porterà delle sorprese: nonostante il buon avvio primaverile con alta pressione e cielo sereno, il vento di scirocco porterà umidità e nubi verso l'Italia a partire da venerdì, causando prime piogge in Liguria e nevicate serali sulle Alpi Occidentali.

Sabato si prevede un ulteriore peggioramento con piogge al nord e in parte del centro, mentre la traiettoria della perturbazione atlantica indica la possibilità di piogge persistenti per circa dieci giorni, con un altro passaggio piovoso tra domenica e lunedì e due cicloni in arrivo: il primo martedì 25 marzo e il secondo all'inizio di aprile, accompagnato anche da aria polare più fredda.

Le previsioni di Arpas Sardegna

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 19 marzo: cielo generalmente poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sul settore orientale; venti deboli o moderati da est sud-est con locali rinforzi sino a forti sulle coste sud-occidentali; mari mossi o molto mossi.

Previsioni per domani, giovedì 20 marzo: cielo irregolarmente nuvoloso; temperature in aumento in entrambi i valori; venti deboli o moderati da est sud-est con locali rinforzi sino a forti sulle coste sud-occidentali; mari mossi o molto mossi.

Previsioni per venerdì 21 marzo: cielo irregolarmente nuvoloso; temperature in aumento in entrambi i valori; venti moderati da sud-est con rinforzi sino a forti sulle coste; mari molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi: per sabato e domenica si prevede cielo irregolarmente nuvoloso. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli o moderati orientali in rotazione dai quadranti meridionali. I mari saranno mossi o molto mossi.