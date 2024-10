Sarà inaugurata oggi 3 novembre alle 18.00, presso il Comando Militare Esercito Sardegna in via Torino 21 Cagliari, la Mostra storica “I Vessilli della Vittoria. Le Bandiere di Guerra della Brigata Sassari e della Brigata Reggio in Sardegna nel centesimo anniversario della conclusione della Grande Guerra”.

L'evento, inserito all’interno del programma per le commemorazioni del centenario della fine della Grande Guerra, è organizzato dal Club Modellismo Storico Cagliari, dal Comando Militare Esercito Sardegna, dal Comitato Sardo Grande Guerra con la collaborazione del Museo Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate al Vittoriano in Roma e il sostegno della Fondazione di Sardegna.

In via del tutto eccezionale saranno esposte al pubblico le Bandiere di Guerra e le relative Frecce dei Reggimenti 151°, 152°, 45° e 46°, attualmente conservati presso il Sacrario delle Bandiere ubicato nel Complesso del Vittoriano in Roma, concessi dal Ministero della Difesa, Comando del Raggruppamento Autonomo, Direzione del Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate al Vittoriano.

Inoltre verranno esposti per la prima volta una rarissima Drappella del Reggimento “Cavalleggeri di Sardegna”, custodita dalla Famiglia Cadeddu di Villafranca di Verona e il Tricolore che sventolò a Gorizia liberata il 4 novembre 1918, custodito nella prestigiosa Collezione Fiorucci di Alghero.

Alla cerimonia prenderanno parte il Generale di Divisione Giovanni Domenico Pintus (Comandante Comando Militare Esercito Sardegna), il professor Aldo Accardo (Ordinario di Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Cagliari), il dottor Francesco Paolo Tronca ( Commissario Straordinario Istituto per la storia del Risorgimento italiano al Vittoriano in Roma), e il dottor Alberto Monteverde (Storico militare e curatore scientifico della mostra).

Prevista la partecipazione anche del Coro Polifonico Stella Maris di Magomadas, diretto dal musicista Luciano Sechi (Colonnello dell’Esercito Italiano), autore del popolarissimo brano musicale “Dimonios”, inno ufficiale della Brigata “Sassari”, eseguirà alcuni brani musicali appartenenti alla migliore tradizione musicale sarda.

La Mostra sarà visitabile sino al 25 novembre dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.