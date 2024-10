Nella foto Claudia Medda

“È un piacere osservare che questa consiliatura, rispetto alla precedente che vedeva tra i banchi soltanto di due donne, presenta invece una loro partecipazione consistente”.

Nella prima seduta del Consiglio Comunale, il confermato sindaco Massimo Zedda evidenzia le novità scaturite dalle ultime elezioni amministrative. Una ventata d'aria fresca che, numeri alla mano, rappresenta più della metà dei 34 consiglieri eletti. Fra chi non nasconde l'emozione della prima volta e chi, invece, si muove sicuro, prende forma la squadra destinata a guidare il capoluogo cagliaritano nei prossimi cinque anni.

Dopo aver giurato sulla Costituzione, il primo cittadino annuncia la sua Giunta mantenendo comunque le deleghe alla Polizia Municipale, al Bilancio e Avvocatura. Per il resto, le nomine sono arrivate dopo un'accurata opera di mediazione operata tra le le forze politiche sostenitrici.

Alle conferme di Luisa Anna Marras (Vicesindaco con deleghe alle Politiche della casa e Mobilità), Yuri Marcialis ( Sport con l'aggiunta delle deleghe alla Pubblica Istruzione e Politiche giovanili) e Paolo Frau (Cultura e Verde pubblico), seguono le novità assolute rappresentate da Marzia Cillocu (Attività Produttive, turismo e Politiche alle pari opportunità), Danilo Fadda (Personale e Afffari Generali) e Claudia Medda (Innovazione tecnologica).

Nella foto: Cillocu, Secchi e Aramu

Volti meno sconosciuti sono quelli dei tre consiglieri comunali uscenti divenuti assessori. Francesca Ghirra ottiene la delega alla Pianificazione urbanistica e strategica. Gianni Chessa è il nuovo assessore ai Lavori Pubblici mentre per il suo compagno di partito Ferdinando Secchi c'è l'onere delle Politiche sociali e Salute.

Nella foto: Francesca Ghirra

In virtu' di queste assegnazioni, le surroghe dei consiglieri diventati assessori portano in via Roma Anna Puddu, Francesco Stara e Lino Bistussu. Il loro voto, sommato a quello degli altri consiglieri, ha sancito all'unanimità, l'elezione di Guido Portoghese come presidente del Consiglio comunale. A maggioranza, invece, sono stati eletti Alessandro Balletto (vicepresidente) e Aurelio Lai (vicepresidente vicario).