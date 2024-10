Uno strumento utile per evitare il contagio del Coronavirus e che sembra quasi introvabile: le mascherine. C’è tuttavia chi, per sopperire alla carenza, decide di farsele in loco. Molti volontari sono al lavoro per realizzarle.

È anche il caso di Orotelli che, grazie alle abili mani di 10 volontarie, è iniziata la cucitura delle mascherine che saranno, poi, distribuite alla popolazione, alla casa di riposo e agli operatori sanitari.

“Vi ringrazio di cuore a nome di tutta la comunità per la disponibilità data e per il grande servizio che state offrendo al nostro paese in questo particolare momento”, sottolinea il primo cittadino Nannino Marteddu.