Lo scorso anno, la Regione Sardegna ha avviato la sua campagna antincendio con cinque elicotteri della flotta aerea regionale, ai quali si è aggiunto un Elitanker S-64 Air Crane con allestimento AIB, insieme ai Canadair nazionali.

Ora la giunta sta anticipando i preparativi per l'estate 2025, annunciando un avviso per una manifestazione di interesse rivolta alle aziende che potrebbero partecipare a una consultazione preliminare di mercato. Questa consultazione mira a preparare il terreno per l'apertura di una procedura competitiva divisa in tre lotti per l'affidamento dei servizi aerei di ricognizione, prevenzione e soppressione degli incendi rurali e boschivi fino al 2027. L'obiettivo di questa iniziativa è raccogliere informazioni, consulenze e documentazione tecnica necessarie per avviare la gara d'appalto.

I potenziali partecipanti devono inviare la propria manifestazione di interesse entro le 13 del 17 Febbraio, mentre la consultazione effettiva si svolgerà in videoconferenza il giorno successivo.