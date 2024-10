L’edizione 2015 della BITAS, la Borsa Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna, prende il via domenica a Cala Gonone, alle 21,30 al Cine Teatro Arena ad ingresso libero, con la serata “Uomini e storie di un'Isola” organizzata dal Comune di Dorgali Assessorato Comunale all’Ospitalità e al Marketing Territoriale.

In primo piano la vela e il mare con la proiezione di due documentari: “Le Favole iniziano a Cabras” del regista Raffaello Fusaro e “Vivi come Sogni” del navigatore oceanico Gaetano Mura. Entrambi gli autori saranno presenti all’evento, ospiti dell’assessore al Marketing Territoriale Stefano Lavra, per raccontare attraverso le loro opere la loro isola.

Il film di Raffaello Fusaro, selezionato e presentato con una buona accoglienza al festival del cinema Byron Bay in Australia e in altri prestigiosi appuntamenti cinematografici internazionali – narra la Sardegna attraverso importanti esponenti del mondo dell’arte, della cultura – lo stilista Antonio Marras, lo scultore Pinuccio Sciola, i musicisti Paolo Fresu e Gavino Murgia, il documentarista naturalista Domenico Ruiu e tanti altri personaggi – e dello sport come Gaetano Mura che sfata il mito del cattivo rapporto dei sardi con il mare.

Anzi dal mare dell’isola si può arrivare a partecipare alle più importanti ed estreme regate di vela internazionali. Si vede bene nel documentario del navigatore oceanico di Cala Gonone “Vivi come sogni” dove è facile emozionarsi davanti alle immagini del velista che solca le onde dell’oceano durante la transoceanica Jacques Vabre.

La BITAS 2015 – la borsa del turismo si terrà a Cala Gonone dal 2 al 4 ottobre grazie alla collaborazione tra il Comune di Dorgali e la Regione Sardegna – inizia con il cinema, durante tutto il mese di settembre e ottobre sono previsti numerosi appuntamenti sportivi di rilievo, e la Sardegna che “non ti aspetti”.