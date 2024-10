Si terrà domenica 5 giugno a Tiana la 6° camminata ecologica, non competitiva, tra i bellissimi paesaggi e le sontuose montagne del paese, organizzata dall’associazione Pro Loco Tiana col patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Il paese, della provincia di Nuoro che conta 529 abitanti, è ubicato a circa 600 metri sul livello del mare con il punto più alto che è il Bruncu Minchinale.

Il percorso della passeggiata si snoda per circa 11,2 km su sentieri collinari con dolci pendenze, in totale assenza di pericolo.

Partecipanti di tutte le età potranno vivere un’esperienza senza tempo immersi nella pace e tranquillità dei boschi di Tiana.

L’incontro è previsto alle ore 8:30 presso il Bar di Pietro Zedda in via Nazionale, per poi avviarsi alle ore 9:00 in località “Istazzai”, proseguendo per la località “Leizza”.

Continuando, la camminata prevede l’attraversamento della località “S’orrozzello”, per arrivare in località “Ghiliddoe”, al confine con il comune di Ovodda, da cui si scenderà località “Mancosu” per poter ammirare e visitare le “Domus de Janas”, “Is Forreddos de Mancosu”.

Si proseguirà poi in località “Liori”, “Artalasi” e “Sa Pirarba”, costeggiando il campo sportivo Comunale per giungere sul ponte sul “Rio Torrei” in località “Bauladu”.

Attraversate le località “Santu Leo” e “Orroisai” si giungerà in località “Gusabu” dove sarà servito il pranzo e sarà inoltre possibile visitare la “Gualchiera Bellu”, un antico opificio ad acqua adibito alla follatura della lana.

La quota di partecipazione è di 15 euro, mentre non è previsto alcun pagamento per i bambini sotto i 10 anni.