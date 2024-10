Parte in Ogliastra la campagna di vaccinazione autunnale e invernale anti Covid-19, grazie all’arrivo nei giorni scorsidelle prime dosi del nuovo vaccino. La somministrazione si avvarrà dellepiù recenti formulazioni monovalenti del vaccino "Omicron XBB 1.5." ,efficace anche contro le nuove varianti del virus.

«L’obiettivo della campagna è quello di prevenire la mortalità, leospedalizzazioni e le forme gravi di Covid-19 - spiega Laura Lai,dirigente medico del Servizio vaccinazioni dell’Asl Ogliastra – lavaccinazione è pertanto raccomandata in particolar modo alle personeanziane e con elevata fragilità».

La dose di richiamo con i vaccini aggiornati sarà offertaprioritariamente alle categorie di cittadini individuate dal ministerodella Salute, tra cui: persone over 60; fragili di età compresa tra i 6mesi e i 59 anni; ospiti delle strutture per lungodegenti; donne che sitrovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo postpartum comprese le donne in allattamento; operatori sanitari esociosanitari addetti all’assistenza negli ospedali, nel territorio enelle strutture di lungodegenza; studenti di medicina, delle professionisanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto ilpersonale sanitario e sociosanitario in formazione. La vaccinazione ècomunque resa disponibile anche a coloro che non rientrano nellecategorie di persone più a rischio ed è offerta ai bambini dai 6 mesiagli 11 anni.

Il Servizio vaccinazioni della Asl è attualmente in attesa dell'arrivodel vaccino antinfluenzale: appena disponibile potrà esserci lapossibilità di essere co-somministrato assieme a quello contro il Covid.

È possibile prenotare la vaccinazione tramite il sistema di prenotazioneCup Web all’indirizzo https://cupweb.sardegnasalute.it e ai seguenti numeri: Lanusei (tel. 339 875 6909 – 0782 470455), Tortolì (tel. 366 5641 350) e Jerzu (tel. 366 81 96 534 – 0782 708028).

I vaccini saranno somministrati il mercoledì a Tortolì, nella sede delPoliambulatorio, dalle 9:00 alle 13:00; il giovedì a Jerzu nel Serviziodi Igiene e Sanità pubblica, dalle 9:00 alle 12:00; il venerdì aLanusei, nei locali del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, dalle 9:00alle 13:00.