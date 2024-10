In Sardegna

Quando l'enogastronomia sarda è da Oscar. Vino, olio, pasta, miele, pane carasau, formaggi, salumi, bottarga, dolci, birre artigianali: per il secondo anno consecutivo le aziende impegnate nella produzione di queste eccellenze avranno un riconoscimento, il Sardinia Food Awards, in programma sabato 13 maggio al Golf Is Molas di Pula. Alcune novità. Location a parte - l'anno scorso il Forte Village aveva ospitato il Galà - una su tutte.