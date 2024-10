È stato presentato questa mattina, nella sede del Municipio in Via Roma, “Destinazione Cagliari”, il nuovo progetto di marketing territoriale che sta realizzando il Comune per la promozione turistica della città e del suo territorio.

All’incontro con la stampa era presente Marzia Cilloccu (Assessora delle Attività produttive e Turismo) che ha spiegato la decisione dell’Amministrazione comunale di istituire una DMO (Destination Management Organization), un’organizzazione senza scopo di lucro che avrà il compito di promuovere il Capoluogo della Sardegna sul mercato internazionale del turismo e di investire in una piattaforma tecnologica di gestione dei dati.

L’intento è quello di raccogliere e organizzare gli scambi informativi in modo automatizzato, per poi metterli a disposizione sia degli operatori della filiera turistica locale che dei potenziali viaggiatori in cerca di informazioni.

“Il progetto – ha ricordato Martino Di Martino della Sintur he si è aggiudicata la gara realizzazione del progett – si basa sulla creazione di un gruppo di lavoro che coinvolgerà tutti i principali portatori d’interesse territoriali (operatori turistici, associazioni di categoria, consorzi di operatori, consorzi ed enti turistici, università, infrastrutture di accesso, ecc.), per creare valore per il territorio, svolgendo contemporaneamente la parte strategica e quella operativa”.

La prima riunione è in programma per il prossimo mese di maggio. Alla conferenza stampa era presente anche Gianbattista Marotto, dirigente del Servizio Attività produttive e Turismo. Per tutti “Destinazione Cagliari” rappresenta un’ulteriore opportunità di sviluppo per la città e per tutta la Sardegna.