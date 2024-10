L’amministrazione comunale di Sorgono, guidata dal sindaco Giovanni Arru, ha deliberato l'adozione di un programma triennale riguardante le opere pubbliche da realizzare nel triennio 2016-2018.

Tra gli interventi previsti c’è la riqualificazione urbana del parco attrezzato di Villa Cristina per il quale sono stati finanziati ottocento mila euro. I lavori riguarderanno anche il rifacimento dei campetti polivalenti di basket, pallavolo, calcetto, bocce e tennis.

L’intervento prevede inoltre una serie di collegamenti con una zona nella quale saranno presto realizzati i parcheggi che saranno messi a disposizione dell’ospedale San Camillo e non solo. <<Le opere pubbliche sono un sogno - commenta il sindaco Arru -. Ci sono alcuni interventi che possono essere realizzati, ma altri, purtroppo, rimarranno solo nella mente degli amministratori. Si ipotizzano lavori importanti e di grande utilità per tutta la comunità, ma ai giorni d’oggi non è facile portare a termine tutti i progetti che si vorrebbero. Per fortuna molti dei nostri interventi andranno presto a realizzazione>>. Il primo cittadino di Sorgono, oltre a Villa Cristina, sottolinea anche l’importanza della realizzazione degli alloggi da assegnare a canone sociale. Nel fabbricato che si trova nel corso Vittorio Emanuele, angolo via Portico, infatti, saranno presto realizzati i nuovi appartamenti destinati ai cittadini bisognosi. Il finanziamento è di oltre 680 mila euro. <<Per questo progetto - spiega Arru - abbiamo già avviato l’iter burocratico, dobbiamo presto attivarci per bandire la gara d’appalto. Inoltre, siamo in attesa che si sblocchi il progetto cantierabile per cui è stato sospeso il finanziamento. Con altri Comuni abbiamo portato avanti una class action e dopo aver presentato ricorso al Tar molto probabilmente dovremmo poter beneficiare dei soldi che potrebbero essere destinati alla sistemazione di tutta la zona alta del paese. Non abbiamo ancora nessuna certezza, ma la speranza è quella che il tutto si sblocchi al più presto>>. Tra i diversi interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche c’è anche l’avvio di un cantiere verde che dovrebbe partire a breve. <<Per questo intervento sono previsti 70 mila euro - dice Giovanni Arru -, si tratta senza ombra di dubbio di una boccata d’ossigeno non indifferente per la nostra comunità>>. Un milione e cinquecento mila euro, invece, sono previsti per l’adeguamento e la ristrutturazione delle scuole primarie di 1° e 2° grado con la relativa sistemazione delle aree adiacenti.