Ha preso avvio oggi, il nuovo anno scolastico. La Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Grazia Maria De Matteis ha voluto rivolgere agli studenti un augurio di buon lavoro.

“L'inizio di un nuovo anno scolastico si rappresenta per tutti noi – ha sottolineato la Garante – come un momento di speranza per il futuro e riflessione per il passato”.

Il suo auspicio è che il nuovo anno sia per gli studenti un’occasione di crescita del sapere, di maturazione della personalità ma anche l’opportunità di fare nuove amicizie.

Il suo appello per gli insegnanti è quello di avere un rinnovato entusiasmo e di essere di supporto ai genitori per educare i propri figli.

“Mi impegnerò – ha concluso De Matteis – affinché la scuola sarda possa superare le difficoltà e con, la condivisione di tutte le istituzioni impegnate, raggiungere i livelli di efficienza, competenza che la nostra millenaria storia di civiltà merita”.