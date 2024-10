Inizierà mercoledì 31 gennaio il corso per diventare arbitri di calcio organizzato dalla Sezione A.I.A. di Cagliari. L'appuntamento è alla sede della sezione cagliaritana che si trova in via Sonnino, 37.

Lo stesso corso è gratuito e vi possono partecipare ragazze e ragazzi dai 15 ai 34 anni che siano cittadini della Comunità Europea, in possesso di documento di identità valido, e cittadini extracomunitari dotati anche di regolare permesso di soggiorno.

Le lezioni saranno dieci e si terranno, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18:00 alle 19:30 nell’aula corsi di formazione della sezione AIA di Cagliari.

Il responsabile sarà Claudio Deiana il quale terrà anche delle lezioni insieme ad altri arbitri della sezione locale che militano nelle categorie nazionali e regionali.

Durante le ore del corso verranno spiegate le regole dello sport più amato d'Italia con l'ausilio del Regolamento del giuoco del calcio, che verrà consegnato a ogni iscritto e tramite immagini video che permetteranno di analizzare diversi casi. Oltre alle ore in aula, una delle ultime lezioni si terrà in campo, per constatare praticamente le regole.

Per confermare e attestare la conoscenza delle 17 regole del Regolamento del giuoco del calcio, imparate e approfondite nelle dieci lezioni, si terrà una prova che ufficializzerà di essere diventati arbitri dell'Associazione Italiana Arbitri FIGC.

Agli iscritti, ormai arbitri, verranno consegnati divisa ufficiale, taccuino e fischietti e anche la Tessera Federale, in possesso a ogni associato A.I.A., che consente di entrare gratuitamente in ogni stadio sul territorio Nazionale.

I nuovi fischietti inizieranno la loro attività arbitrando nella categoria provinciale “Giovanissimi”. Durante le prime gare, saranno accompagnati da un "Tutor" che insegnerà loro il disbrigo delle pratiche burocratiche e la parte referendaria del dopo gara e sarà disponibile per un confronto riguardo le partite arbitrate.

Arbitrare è un'attività sportiva che riconosce un rimborso spese per ogni partita diretta. Per gli studenti, seguire il corso dà la possibilità di ottenere crediti formativi.

La Sezione A.I.A. di Cagliari ha messo a disposizione un modulo online per poter inviare la pre-iscrizione ed essere ricontattati qualche giorno prima dell’inizio effettivo del corso per la consegna dei documenti cartacei necessari. E’ possibile compilare il modulo al seguente link http://www.aia-cagliari.net/index.php/voce-1/modulo-pre-iscrizione-al-corso-arbitri