Mercoledì si rinnova, come ormai da anni, l’appuntamento con i corsi estivi di nuoto organizzati dall’amministrazione comunale di Ovodda.

Per gli ottanta bambini iscritti, che vanno dai 4 ai 13 anni, sarà un modo di passare il periodo delle vacanze estive ad imparare divertendosi, un’esperienza di gioco e aggregazione che li impegnerà sino alla seconda settimana di agosto.

I bambini saranno divisi in sei gruppi, in base alla fascia d’età. Una media di 13 bambini per gruppo, aprirà il turno dei più piccoli, che va dai 4 ai 5 anni. Si inizierà intorno alle 13:30 per terminare verso le 18:30 con i più grandi.

Tre le accompagnatrici per ogni gruppo, che staranno con i bambini durante il viaggio sino alla piscina al Centro Sportivo Sueddane, ad Austis, e una volta li, oltre alle accompagnatrici i bambini saranno seguiti da un istruttore e dagli addetti alla sicurezza.