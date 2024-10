Sono cominciate anche in Sardegna le prove del concorso per l'assunzione, che riguarderà tutta l'Italia, di 44.654 docenti a tempo indeterminato, di cui 1464 nell'Isola, dove si sono presentati 14.503 candidati.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e la primaria gli aspiranti maestri sono 3301 per un totale di 184 cattedre. Ce la farà quasi il 6% dei candidati. Più numeroso l'esercito di chi punta a una cattedra alle medie e alle superiori. I candidati in questo caso sono 11.203 per un totale di 1280 posti a disposizione. La percentuale dei promossi in questo caso supererà l'11%.

La prova scritta si svolge su postazione informatica. Ciascun aspirante avrà 100 minuti per rispondere a 50 quesiti a risposta multipla di contenuto non disciplinare, di cui 10 di contenuto pedagogico, 15 di contenuto psicopedagogico (compresi gli aspetti relativi all'inclusione), 15 di contenuto metodologico-didattico (compresi gli aspetti relativi alla valutazione), 5 sulla conoscenza della lingua inglese, 5 sull'uso didattico delle tecnologie digitali. A ciascuna risposta corretta vengono assegnati 2 punti; a ciascuna risposta errata o non data vengono assegnati 0 punti.

Superano la prova scritta e accedono alla prova orale i candidati che raggiungono un punteggio di almeno 70/100. La prova orale dovrà accertare la preparazione dei candidati sia sotto il profilo specificamente disciplinare sia per quanto riguarda la capacità didattica: i candidati dovranno svolgere una lezione simulata.