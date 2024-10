Saranno quattro gli appuntamenti del “Carnevale Padriese” 2019 organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessandro Mura, dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Padria e dai volontari del Servizio Civile.

Si partirà sabato 23 febbraio alle 22.30 con i balli in maschera. Gli eventi proseguiranno poi giovedì 28 febbraio alle 19.30 con la favata, sabato 2 marzo dalle 16.00, con la sfilata e i balli al Centro sociale, e domenica 3 marzo, alla stessa ora, con i balli in maschera per i bambini.