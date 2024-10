Azioni di contrasto alla povertà con l’erogazione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale.

Le risorse previste ammontano a 88.276,40 euro, da destinare a cittadini che non svolgono attività lavorativa, prive di reddito e in stato di accertata povertà che dichiarano per i redditi percepiti nell’anno 2014 un ISEE 2016 non superiore a 4.500 euro.

L’avviso è consultabile nel sito del Comune di Alghero all’indirizzo www.comune.alghero.ss.it alla sezione Servizi al Cittadino/Bandi Avvisi Graduatorie.

La modulistica è disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali, in Viale della Resistenza, dal martedì al venerdì dalle 10,15 alle 13,00 e il martedì e mercoledì dalle 15,30 alle 17,00, e presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico di Sant’Anna.

I termini per la presentazione delle istanze sono fissati al 16 Marzo 2016.

Il sussidio economico, ridefinibile alla luce della disponibilità finanziaria e del numero delle domande presentate, è previsto nella misura massima complessiva di 4.000 euro corrispondente a 100 ore mensili, 25 ore settimanali, per un periodo massimo non superiore a 4 mesi.