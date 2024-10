Dal 2 settembre al 18 dicembre, tutti i fine settimana, i paesi del cuore della Sardegna apriranno le porte a turisti e visitatori: al via la 16^ edizione di Autunno in Barbagia, iniziativa progettata e promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro e dalla sua Azienda Speciale Aspen.

Saranno 28 le amministrazioni comunali che si occuperanno di organizzare tanti eventi dedicati ad arte, storia, folklore, artigianato ed enogastronomia, in vetrina nelle tipiche “corti” delle antiche dimore isolane.

Agostino Cicalò, Presidente Camera di Commercio di Nuoro, ricorda il motto della manifestazione: “Ant a bastare chimbe sensos pro connòschere su coro de sa Sardigna?”.

"Quest’anno" spiega Cicalò "Autunno in Barbagia parla in limba, con una visual dedicata ai cinque sensi: al profumo del mosto, alle note dei cori e dei tenores, alla morbidezza delle colline ricche di vigneti, al gusto della ricotta delicata, in una cornice naturalistica e archeologica unica al mondo. Nonostante i tagli al diritto annuale, e l’incerta situazione normativa che riguarda le Camere di commercio d’Italia, continuiamo a investire su un progetto capace di restituire, moltiplicandole, le risorse che riceviamo dalle stesse imprese. Anche quest’anno abbiamo realizzato un’intensa campagna di comunicazione, dalla produzione dei materiali tradizionali – cartellonistica, locandine, spot radio e tv, riviste dei vettori aerei e navali, riviste di settore – ad una comunicazione sempre più social. L’Assessorato del Turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna è ancora una volta sponsor ufficiale della manifestazione che, anche quest’anno, è parte del cartellone dei grandi eventi della Sardegna. E continuano le partnership con il Banco di Sardegna, Tiscali e con tutti i vettori navali: Tirrenia, Moby, Sardinia Ferries e Grimaldi. Ma durante Autunno in Barbagia c’è spazio anche per la solidarietà. In questi giorni, dopo il terremoto del centro Italia, si stanno creando manifestazioni di solidarietà tra i comuni del circuito: è partita da Bitti la proposta di raccogliere fondi durante le tappe di Autunno in Barbagia che saranno poi trasmessi alle popolazioni colpite dalla Camera di Commercio”.

Secondo Vincenzo Cannas, Presidente dell'Aspen di Nuoro: “L’edizione 2015 ci ha regalato tante soddisfazioni, siamo arrivati a circa 450mila visitatori, sardi, dal resto d’Italia e dall’estero, con una crescita del 10% rispetto al 2014, il coinvolgimento di più di 1.500 imprese e circa 8 milioni di vendite dirette. L’obiettivo che ci siamo posti per questa nuova edizione, insieme alle amministrazioni comunali, è quello di attrarre un numero sempre maggiore di visitatori presentando prodotti di alta qualità, all’insegna della tradizione. Crediamo molto nel circuito di eventi e, sia con Autunno in Barbagia che con la Primavera, intendiamo ampliare sempre più l’offerta turistica, così da far conoscere i nostri territori con le loro bellezze e tradizioni”.

Tra i partner del circuito hanno preso parte alla presentazione figura Eugenio Cossu, Amministratore Delegato Grimaldi Lines Sardegna, che spiega: “Autunno in Barbagia è