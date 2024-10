Apertura straordinaria dei negozi per domenica 4, martedì 6 e domenica 11 gennaio a Cagliari.

"I saldi riguardano il settore moda: abbigliamento, calzature e accessori che, mai come nell'ultimo anno, stanno affrontando una crisi senza precedenti, che sta minando anche la loro sopravvivenza. Così per dare maggior forza a questi primi giorni i commercianti del centro di Cagliari - ha reso noto la Confesercenti provinciale - hanno organizzato una serie di aperture straordinarie".

L'associazione di categoria ha ricordato le regole deontologiche che devono seguire i commercianti:

1) Attendere il periodo ufficiale dei saldi;

2) Indicare in modo chiaro e ben leggibile la composizione del prezzo di vendita al pubblico (prezzo originario, percentuale di sconto, prezzo scontato in euro ed eventualmente in lire);

3) Accettare pagamento con assegni, carta di credito e bancomat secondo i termini delle relative convenzioni;

4) In caso di vizi o mancata conformità rispetto alle caratteristiche descritte del bene venduto in occasione dei saldi il commerciante è soggetto alle ordinarie norme in materia di garanzia;

5) In casi diversi dal vizio o dalla mancata conformità, la sostituzione del capo è a discrezione del titolare dell'esercizio;

6) Durante i saldi il commerciante può consentire la prova dei capi in vendita per verificare la corrispondenza della taglia;

7) Non esibire sconti generici, specie se riferiti soltanto ad alcuni articoli;

8) Rendere visibile l'interno del negozio.

9) Evidenziare all'esterno le taglie eventualmente disponibili.

10) Usare la massima cortesia.